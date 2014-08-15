Веб-Дизайнер

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2010-наст время – free-lance

2013-наст время - Дизайн компания Аффета

Другие навыки:

создания Web-сайтов,

Web дизайн, а именно разработка дизайна любой сложности

создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров.

Портфолио могу выслать на ваш емаил или выложить тут .