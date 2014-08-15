Веб-Дизайнер
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2010-наст время – free-lance
2013-наст время - Дизайн компания Аффета
Другие навыки:
создания Web-сайтов,
Web дизайн, а именно разработка дизайна любой сложности
создание буклетов, логотипов, флаеров, баннеров.
Портфолио могу выслать на ваш емаил или выложить тут .
Портфолио
- Media News132 просмотра
- Блог Несмелова133 просмотра
- Займ срочно129 просмотров
- Интрнет маназин " Авто масел"146 просмотров
- Крупный портал Рыбный мир105 просмотров
- Деньги займ130 просмотров
- Представительский сайт Опилки СПБ114 просмотров
- Сайт по феерверкам117 просмотров
- Страница захвата Диаманд115 просмотров
- Интрнет маназин " Товаров для дома"156 просмотров
- Медицинский сайт114 просмотров
Дизайн сайтов
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