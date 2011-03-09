Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Очередной раз получил то. что хотел - все статьи получились просто отличными. Спасибо большое Татьяне.
Ответный отзыв
Александр очень надежный заказчик. Оплата поступает быстро, а поставленные задачи не перестают удивлять своим разнообразием. Спасибо, мне было очень приятно поработать с Вами снова!
$9
10 баллов
13 лет назад
Ещё раз благодарю Татьяну за хорошие статьи. Все как я и хотел. Спасибо. Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Написала очередные статьи для Александра. Как всегда интересные темы и четко поставленные задачи. Оплата мгновенная. Всем рекомендую сотрудничать с этим прекрасным заказчиком! Благодарю за стабильность и отличные деловые качества!
$9
10 баллов
13 лет назад
Татьяна как всегда сделала все быстро и четко. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Александром чрезвычайно приятно и полезно! Задания интересные, а гонорар за работу выплачивается мгновенно. Надеюсь на плодотворную работу с этим заказчиком и в будущем!
$9
10 баллов
13 лет назад
Татьяна как всегда ответственно подошла к выполнению работы. Статьи получились интересные. Все мои пожелания и требования выполнены. Спасибо.
Ответный отзыв
Очередной опыт совместного сотрудничества с Александром увенчался успехом! Этот заказчик чрезвычайно приятен в общении и очень ответственен в отношении своей части договора. Задание было хорошо сформулировано и понятно, а оплата произведена оперативно. Надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо!
$4
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель. Быстро, качественно. Статья получилась грамотная, интересная. Тема раскрыта полностью. Большое спасибо. Будем и дальше работать.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с этим заказчиком! Задание сформулировано чётко и понятно. Оплата была осуществлена сразу же после отправки готовой работы. Благодарю за сотрудничество и надеюсь на его продолжение!