Очередной опыт совместного сотрудничества с Александром увенчался успехом! Этот заказчик чрезвычайно приятен в общении и очень ответственен в отношении своей части договора. Задание было хорошо сформулировано и понятно, а оплата произведена оперативно. Надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо!