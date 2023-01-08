moi_anastasy

Перевод, копирайтинг, дубляж Здравствуйте! Высшее образование: филолог английского и немецкого языков, специалист по зарубежной литературе. Магистратура: лингвист-переводчик английского и французского языков, специалист по межкультурной коммуникации. Портфолио: https://docs.google.com/document/d/1Q0xdqqr0ooXLxaMLW-HXsMRLIwhqgIUZCKQ4MM4E_Z4/edit#heading=h.ypm6ot820sth Опыт в копирайтинге, переводе, редактировании. Пишу продающие, информативные, развлекательные тексты, создаю контент для социальных сетей, пишу тексты для email-рассылок и лендингов, лонгриды. Работаю переводчиком на freelance; маркетологом/копирайтером в IT компании. https://drive.google.com/drive/folders/1BN0tCcxrq-FWLvrZG2-K08XmEnFzIEDZ

Я против войны в Украине !