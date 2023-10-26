3D художник по персонажам/3D character artist/gamedev/creature designer

Добрый день, меня зовут Максим.

Я 3D художник по персонажам.

Мой опыт в области 3D-графики основан на самообразовании и интенсивном изучении различных программ и пайплайнов разработки.

Ключевые навыки:

3D Моделирование

Hi-poly

Low-poly

Создание текстур

Запекание карт

UV-развертка

Анимация

Риггинг

Скининг

Визуализация

Creature design

Знание и опыт работы с такими программами, как:

Blender, ZBrush, Substance Painter, Marvelous designer, Marmoset Toolbag KeyShot, Adobe Photoshop.

Образование:

Этим летом я успешно окончил бакалавриат по специальности "промышленный дизайн". Теперь, параллельно с поиском работы, я продолжаю прокачивать свои навыки в создании персонажки. В этом году я буду проходить курс по введению в "кричер-дизайн" под руководством Николая Цыса.

Обо мне:

Ежедневно перед сном, я занимаюсь плаванием или катаюсь на велосипеде. Также систематично уделяю время на изучение английского языка.

Обожаю компьютерные игры, особенно MMORPG(в 7 лет уже играл в Linage 2 на руОффе). Сейчас прохожу baldur's gate 3.

В рабочее время предпочитаю изолироваться от социальных сетей, музыки и тд. для полной концентрации над рабочим процессом.

Я также страстный фанат группы Rage Against the Machine и питаю особую привязанность к рэпу начала нулевых.

Более подробно ознакомиться с моим портфолио и резюме вы сможете по ссылкам:

https://www.artstation.com/ch1kit0s

https://hh.ru/resume/f6cb80dbff0c4f71660039ed1f507566646646