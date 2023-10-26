mojoo15

Максим Ляненко mojoo15

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D художник по персонажам/3D character artist/gamedev/creature designer

Добрый день, меня зовут Максим.
Я 3D художник по персонажам.
Мой опыт в области 3D-графики основан на самообразовании и интенсивном изучении различных программ и пайплайнов разработки.

Ключевые навыки:
3D Моделирование
Hi-poly
Low-poly
Создание текстур
Запекание карт
UV-развертка
Анимация
Риггинг
Скининг
Визуализация
Creature design

Знание и опыт работы с такими программами, как:
Blender, ZBrush, Substance Painter, Marvelous designer, Marmoset Toolbag KeyShot, Adobe Photoshop.

Образование:
Этим летом я успешно окончил бакалавриат по специальности "промышленный дизайн". Теперь, параллельно с поиском работы, я продолжаю прокачивать свои навыки в создании персонажки. В этом году я буду проходить курс по введению в "кричер-дизайн" под руководством Николая Цыса.

Обо мне:
Ежедневно перед сном, я занимаюсь плаванием или катаюсь на велосипеде. Также систематично уделяю время на изучение английского языка.
Обожаю компьютерные игры, особенно MMORPG(в 7 лет уже играл в Linage 2 на руОффе). Сейчас прохожу baldur's gate 3.
В рабочее время предпочитаю изолироваться от социальных сетей, музыки и тд. для полной концентрации над рабочим процессом.
Я также страстный фанат группы Rage Against the Machine и питаю особую привязанность к рэпу начала нулевых.

Более подробно ознакомиться с моим портфолио и резюме вы сможете по ссылкам:
https://www.artstation.com/ch1kit0s
https://hh.ru/resume/f6cb80dbff0c4f71660039ed1f507566646646

Портфолио