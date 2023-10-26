Добрый день, меня зовут Максим.
Я 3D художник по персонажам.
Мой опыт в области 3D-графики основан на самообразовании и интенсивном изучении различных программ и пайплайнов разработки.
Ключевые навыки:
3D Моделирование
Hi-poly
Low-poly
Создание текстур
Запекание карт
UV-развертка
Анимация
Риггинг
Скининг
Визуализация
Creature design
Знание и опыт работы с такими программами, как:
Blender, ZBrush, Substance Painter, Marvelous designer, Marmoset Toolbag KeyShot, Adobe Photoshop.
Образование:
Этим летом я успешно окончил бакалавриат по специальности "промышленный дизайн". Теперь, параллельно с поиском работы, я продолжаю прокачивать свои навыки в создании персонажки. В этом году я буду проходить курс по введению в "кричер-дизайн" под руководством Николая Цыса.
Обо мне:
Ежедневно перед сном, я занимаюсь плаванием или катаюсь на велосипеде. Также систематично уделяю время на изучение английского языка.
Обожаю компьютерные игры, особенно MMORPG(в 7 лет уже играл в Linage 2 на руОффе). Сейчас прохожу baldur's gate 3.
В рабочее время предпочитаю изолироваться от социальных сетей, музыки и тд. для полной концентрации над рабочим процессом.
Я также страстный фанат группы Rage Against the Machine и питаю особую привязанность к рэпу начала нулевых.
Более подробно ознакомиться с моим портфолио и резюме вы сможете по ссылкам:
https://www.artstation.com/ch1kit0s
https://hh.ru/resume/f6cb80dbff0c4f71660039ed1f507566646646
Портфолио
- Deep-sea creatureнет просмотров
- Horned creatureнет просмотров
- Nightmare-Violence3 просмотра
- Vinнет просмотров