🎥Видео монтаж / 📸Логотипы / 📔Обложки и качественная обработка фотографий!
Видео монтаж / Логотипы / Обложки и качественная обработка фотографий!
Так же ретушь фото и многое другое 🔥
Создание : фото коллажей | Создание логотипов - слоганов для бизнес компаний и частных лиц!
Создание аватаров для (Телеграмм/ Инстаграм) оформление Инстаграм аккаунтов /оформление Ютюб канала и различных соц-сетей!
- А также Создание промо роликов и интро или аутро для ютьюб и дизайн / оформления!
Портфолио
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