🎥Видео монтаж / 📸Логотипы / 📔Обложки и качественная обработка фотографий!

Видео монтаж / Логотипы / Обложки и качественная обработка фотографий!

Так же ретушь фото и многое другое 🔥

Создание : фото коллажей | Создание логотипов - слоганов для бизнес компаний и частных лиц!

 Создание аватаров для (Телеграмм/ Инстаграм) оформление Инстаграм аккаунтов /оформление Ютюб канала и различных соц-сетей!

- А также Создание промо роликов и интро или аутро для ютьюб и дизайн / оформления!