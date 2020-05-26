Видеомонтаж,Создание сайтов , копирайт,рерайт
Хотите найти опытного видео монтажера .создателя сайтов, копирайтера,рерайтера,для своих работ ,тогда вам ко мне.Опыт работы 2 года.Владею полностью Abobe Premier Pro,Abobe Photoshop,Abobe After affects,bitrix/Я креативный ,энергичный человек , с хорошим вкусом.Для меня всегда на первом месте стоит клиент и его заказ .Обращайтесь и ваш заказ будит "гореть" от динамики и креатива.
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Отзывы заказчиков
$50
2 балла
5 лет назад
Получив деньги раньше срока (сославшись на необходимость поатного размещения) пропал ничего не сделав. Но мне хороший урок
Ответный отзыв
Рекомендую, заказчика ставит цели, оплата в срок, комуницирует отлично. Всем советую
$10
10 баллов
5 лет назад
Всем рекомендую данного исполнителя, сделал всё быстро и качественно, проблем не возникло.
Ответный отзыв
Рекомендую данного заказчика , оплата в срок ,постановка задачи отличная , всегда поможет и объяснит если что то не понятно . Рекомедую!!!