Видеомонтаж,Создание сайтов , копирайт,рерайт

Хотите найти опытного видео монтажера .создателя сайтов, копирайтера,рерайтера,для своих работ ,тогда вам ко мне.Опыт работы 2 года.Владею полностью Abobe Premier Pro,Abobe Photoshop,Abobe After affects,bitrix/Я креативный ,энергичный человек , с хорошим вкусом.Для меня всегда на первом месте стоит клиент и его заказ .Обращайтесь и ваш заказ будит "гореть" от динамики и креатива.