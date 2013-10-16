Большой опыт в создании иллюстраций и разработке персонажей. Работала как в компаниях, связанных с анимационной индустрией-классическая анимация,Flash-анимация(Укранимафильм,Борисфен,DDM),сотрудничаю с редакциями "Зеленый пес"-(иллюстрации,обложки),"Грані-Т"-(Класні комікси), в обучающем проэкте для детей "За год до школы". Мои возможности художника достаточно широки – от черновой разработки проэкта до выдачи под ключ.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
9 лет назад
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