mona124

Наталья Тарабарова mona124

 
52 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Большой опыт в создании иллюстраций и разработке персонажей. Работала как в компаниях, связанных с анимационной индустрией-классическая анимация,Flash-анимация(Укранимафильм,Борисфен,DDM),сотрудничаю с редакциями "Зеленый пес"-(иллюстрации,обложки),"Грані-Т"-(Класні комікси), в обучающем проэкте для детей "За год до школы". Мои возможности художника достаточно широки – от черновой разработки проэкта до выдачи под ключ.

Flash
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Отзывы заказчиков
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Иллюстрация к фантастической новелле
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