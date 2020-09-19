Проектирование электроснабжение

Выполняю чертежи по электроснабжению в AutoCad, 3D компас и др. Есть опыт работы в проектных организациях. Результат моей работы - полный комплект чертежей (освещение, силовая часть, вентиляция, спецификация, уравнивание потенциалов) в формате PDF. скорость и цена за проект обговаривается индивидуально. По желанию заказчика предоставляю диплом квалифицированного специалиста и лучшие проекты.