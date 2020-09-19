monctrs

Евгений monctrs

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Проектирование электроснабжение

Выполняю чертежи по электроснабжению в AutoCad, 3D компас и др. Есть опыт работы в проектных организациях. Результат моей работы - полный комплект чертежей (освещение, силовая часть, вентиляция, спецификация, уравнивание потенциалов) в формате PDF. скорость и цена за проект обговаривается индивидуально. По желанию заказчика предоставляю диплом квалифицированного специалиста и лучшие проекты. 

Портфолио

Чертежи и Схемы
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$1.5/час
от $10от 3 часов
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