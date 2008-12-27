Написание грамотных текстов

Предлагаю копирайтинг и рерайтинг, написание уникальных статей, комментариев, сопроводительной документации и инструкций пользователей любой сложности. Также выполняю редактуру и корректировку, перевод. Имеется опыт работы с интернет-порталами и печатными изданиями в написании аналитических обзоров. Предпочтение в работе отдаётся технической тематике и тематике IT, интернет-коммерции, банковской сфере (последние два – в силу второго ВО).

Знание языков: русский, украинский, английский.

Практические навыки: программирование Delphi, C++, навыки работы с HTML и PHP, знание Wordpress и Joomla.