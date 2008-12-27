Необходима курсовая работа на Delphi с использованием технологии SOAP следующего характера. Существует БД Interbase или MySQL. На её основе создать SOAP веб-сервис, основной задачей которого есть отображение информации из БД, редактирование данных, удаление, добавление записей ...
Написание грамотных текстов
Предлагаю копирайтинг и рерайтинг, написание уникальных статей, комментариев, сопроводительной документации и инструкций пользователей любой сложности. Также выполняю редактуру и корректировку, перевод. Имеется опыт работы с интернет-порталами и печатными изданиями в написании аналитических обзоров. Предпочтение в работе отдаётся технической тематике и тематике IT, интернет-коммерции, банковской сфере (последние два – в силу второго ВО).
Знание языков: русский, украинский, английский.
Практические навыки: программирование Delphi, C++, навыки работы с HTML и PHP, знание Wordpress и Joomla.
- Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт15 лет назад