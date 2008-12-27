monk_dzen

Александр Гришин monk_dzen

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Написание грамотных текстов

Предлагаю копирайтинг и рерайтинг, написание уникальных статей, комментариев, сопроводительной документации и инструкций пользователей любой сложности. Также выполняю редактуру и корректировку, перевод. Имеется опыт работы с интернет-порталами и печатными изданиями в написании аналитических обзоров. Предпочтение в работе отдаётся технической тематике и тематике IT, интернет-коммерции, банковской сфере (последние два – в силу второго ВО).

Знание языков: русский, украинский, английский.

Практические навыки: программирование Delphi, C++, навыки работы с HTML и PHP, знание Wordpress и Joomla.

PHPWordPressHTMLJoomlaDelphi

  • SOAP, web-сервис, Delphi

    Необходима курсовая работа на Delphi с использованием технологии SOAP следующего характера. Существует БД Interbase или MySQL. На её основе создать SOAP веб-сервис, основной задачей которого есть отображение информации из БД, редактирование данных, удаление, добавление записей ...

    MySQLHTMLDelphi
    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад