monkeymma

Алина Солоденко monkeymma

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создаем сайты, интернет-магазины, мобильные приложения. Продвигаем все перечисленное в сети. Культивируем качество, сервис и дедлайн.

Создание сайта - обязательное условие для любого бизнеса в наше время. С помощью созданного сайта можно быстро продать 99% видов товаров и услуг. Создание сайта поможет вам получить горячих клиентов из поисковых систем и стабилизировать любой вид бизнеса.

Разработка сайтов в нашей студии

Индивидуальный подход к каждому клиенту, независимо от объема заказа. Будь то сайт-визитка или масштабный сервис, не имеющий аналогов, в любом случае на выходе вы получите многофункциональный ресурс, четко настроенный на выполнение поставленных задач и целей.

Ответственность за выполнение заказа на каждом этапе.

Наш заработок напрямую зависит от того, насколько вы останетесь довольны результатом и будете заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому мы прилагаем все усилия для работы над проектом.

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Отзывы заказчиков

Grep
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
2 балла
3 года назад
Добавить страны и поиск по IP
К сожалению, с момента выбора данного исполнителя до текущего дня не было ни добавлены ни одной строчки в проект. В пустую потрачено время... Я не могу быть точно уверен откуда исполнитель : Украина или Россия и возможно из-за этого проблемы. Но можно хотя бы предупредить, а не кормить завтраками, чтобы я не тратил в пустую время. 2 недели ушли в пустоту...
maksimsharov
Шаров 
34 года
4 года в сервисе
Был
9 часов назад
$200
10 баллов
3 года назад
Написать простенький клиентский портал или использвать готовый
WordPress
Написали не большу CRM. С задачей справились в срок! Рекомендую!
Всем рекомендую заказчика
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $150от 2 дней
#586
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$50/час
от $70
#1987