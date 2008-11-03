monsterneo

Платформы:

Высокодоступные решения на WebSphere на Unix/Linux/Windows

Программирование:

o Java (JSE, JEE) - полный цикл разработки на всех технологиях на серверах JBoss, Websphere, Weblogic

o Visual C++ 6/7 (win32api, MFC)

o ANSI C

o Pascal

o Asm x86 (INTEL)

o DHTML

o UNIX sh

o SQL

OS:

o Win 3.11-2008 (включая NT 4)

o ASPLinux

o RedHat AS (4,5)

o AIX 5,6

o Fedora(7,8,9)

o Solaris 10

o HP-UX (пользователь)

DB:

o Oracle 8, 8i, 9, 10, 10 rac (администрирование, разработка)

o DB2 (пользователь, разработка)

o mySQL (пользователь, разработка)

o MS SQL (пользователь, разработка)