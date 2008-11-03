monsterneo

Платформы:
Высокодоступные решения на WebSphere на Unix/Linux/Windows
Программирование:
o Java (JSE, JEE) - полный цикл разработки на всех технологиях на серверах JBoss, Websphere, Weblogic
o Visual C++ 6/7 (win32api, MFC)
o ANSI C
o Pascal
o Asm x86 (INTEL)
o DHTML
o UNIX sh
o SQL
OS:
o Win 3.11-2008 (включая NT 4)
o ASPLinux
o RedHat AS (4,5)
o AIX 5,6
o Fedora(7,8,9)
o Solaris 10
o HP-UX (пользователь)
DB:
o Oracle 8, 8i, 9, 10, 10 rac (администрирование, разработка)
o DB2 (пользователь, разработка)
o mySQL (пользователь, разработка)
o MS SQL (пользователь, разработка)
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