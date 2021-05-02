Монтаж видео на результат
Предлагаю монтаж видеороликов:
- нарезка
- склейка
- красивые переходы между кадрами
- анимация титров, графических элементов, green screen animation
- наложение музыки и музыкальных эффектов
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Портфолио
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