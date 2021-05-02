Монтаж видео на результат

Предлагаю монтаж видеороликов:

нарезка

склейка

красивые переходы между кадрами

анимация титров, графических элементов, green screen animation

наложение музыки и музыкальных эффектов

Работаю на результат с полной отдачей, предпочитаю монтировать ролики качественно, интересно, делать их законченными по смыслу. В стоимость услуги включены 2 правки на 1 проект)