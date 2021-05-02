montagerka21

Надежда montagerka21

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Монтаж видео на результат

Предлагаю монтаж видеороликов:

  • нарезка
  • склейка
  • красивые переходы между кадрами
  • анимация титров, графических элементов, green screen animation
  • наложение музыки и музыкальных эффектов
Работаю на результат с полной отдачей, предпочитаю монтировать ролики качественно, интересно, делать их законченными по смыслу. В стоимость услуги включены 2 правки на 1 проект)