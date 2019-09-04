Что обо мне нужно знать:

﻿Я не общаюсь посредством голосовых чатов, телефонных звонков и тд. Весь диалог происходит строго посредством переписки.

Потому чтовещей, которые голосом объяснить было бы быстрее и проще. Гундеть в чате 30 минут или написать большой структурированный месседж за 5 минут, в котором будет все необходимое - что проще и быстрее? Я прочитаю, обдумаю (без всяких "ну что, как сделаем-то?", "чего молчим?") и напишу такой же структурированный ответ, с уточнениями по каждому неясному пункту.

У тебя на фото негр какой-то, так ты ещё и голосом не общаешься. Ты точно не кидала/школьник?

Чтобы убедиться, что это не так - актуальные фото тут: instagram ﻿. А на аватар ставлю то, что нравится

Рабочий цикл заканчивается в 18:00 МСК.

Это значит, что если вы утвердили прототип/что-то ещё, после 18:00 МСК, то отсчёт сроков по следующему этапу начинается со следующего дня.

Сроки реализации.

Когда я вам говорю о сроках, я говорю о сроках. Онаучитывает сроки обратной связи, внесение изменений и прочих нюансов с вашей стороны.

За что я прошу с вас 30% на этапе прототипирования.

Это не предоплата, не залог и тд. Это стоимость полностью готового к последующим взаимодействиям рабочего прототипа. Заплатили - получили. Работаем дальше? Отлично. По каким то причинам передумали? Вы мне за проделанный объём работы заплатили, успехов в будущем.

Сотрудничество со мной делится на несколько этапов:

На этом этапе заказчик заполняет бриф, после чего, основываясь на заполненном брифе и ТЗ, посредством диалога, выявляется потребность заказчика.

2. Прототипирование

В соответствии с заявленным ТЗ и брифом идёт составляется прототип сайта, другими словами - его стрктура/чертёж. На этом этапе утверждается логика интерфейса, расположение блоков, их последовательность.

Стоимость прототипа - 30% от общей стоимости. Оплачивается после утверждения брифа и ТЗ.

Срок разработки - 2 дня

3. Разработка интерфейса

После утверждения прототипа сайта, я приступаю уже непосредственно к разработке его рабочего варианта в соответствии с ТЗ и брифом. После того, как первый вариант работы готов к сдаче, вы получаете файл(ы) в формате .jpg/.png со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса. Делается с целью предотвратить возможное мошенничество со стороны недобросовестных заказчиков.

Стоимость - на данном этапе оплачивать ничего не нужно.

Сроки - индивидуально

4. Работа с правками

После сдачи первого варианта работы я принимаю правки в неограниченном количестве, каждый из последующих вариантов для вас абсолютно бесплатный, превью вы получаете в .jpg/.png форматах со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса.

5. Утверждение

После утверждения рабочего варианта вы оплачиваете оставшуюся сумму, после чего получаете свой макет и все прилегающие к нему файлы:

*Важно: Я работаю в программе adobe xd, и предоставляю файлы макета ТОЛЬКО в формате .xd.

По запросу вашего верстальщика могу загрузить файл на сервис zeplin

.xd файл с отрисованными страницами

.xd файл с стайлгайдом (поможет специалисту, который будет взаимодействовать с макетом при вёрстке)

использованные шрифты со всеми необходимыми начертаниями

Так же, для сложных проектов я разрабатываю анимированный макет в .gif/.mp4 форматах, которые помогут специалисту, который будет взаимодействовать с макетом при вёрстке понять логику анимации страниц, кнопок, и всего, что анимируется в вашем интерфейсе.

Проект считается закрытым.

Стоимость - оставшиеся 70% от суммы.