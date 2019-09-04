montanamartz

Максим montanamartz

 
27 летРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Что обо мне нужно знать:

  • ﻿Я не общаюсь посредством голосовых чатов, телефонных звонков и тд. Весь диалог происходит строго посредством переписки.
Почему? Потому что не существует вещей, которые голосом объяснить было бы быстрее и проще. Гундеть в чате 30 минут или написать большой структурированный месседж за 5 минут, в котором будет все необходимое - что проще и быстрее? Я прочитаю, обдумаю (без всяких "ну что, как сделаем-то?", "чего молчим?") и напишу такой же структурированный ответ, с уточнениями по каждому неясному пункту. 

  • У тебя на фото негр какой-то, так ты ещё и голосом не общаешься. Ты точно не кидала/школьник?
Чтобы убедиться, что это не так - актуальные фото тут: instagram﻿. А на аватар ставлю то, что нравится 

  • Рабочий цикл заканчивается в 18:00 МСК.
Что это значит? Это значит, что если вы утвердили прототип/что-то ещё, после 18:00 МСК, то отсчёт сроков по следующему этапу начинается со следующего дня.

  • Сроки реализации.
Когда я вам говорю о сроках, я говорю о сроках моей работы. Она не учитывает сроки обратной связи, внесение изменений и прочих нюансов с вашей стороны.

  • За что я прошу с вас 30% на этапе прототипирования.
Это не предоплата, не залог и тд. Это стоимость полностью готового к последующим взаимодействиям рабочего прототипа. Заплатили - получили. Работаем дальше? Отлично. По каким то причинам передумали? Вы мне за проделанный объём работы заплатили, успехов в будущем. 

Сотрудничество со мной делится на несколько этапов:

1. Выявление потребностей, бриф 

  

На этом этапе заказчик заполняет бриф, после чего, основываясь на заполненном брифе и ТЗ, посредством диалога, выявляется потребность заказчика.

  

2. Прототипирование 

 

В соответствии с заявленным ТЗ и брифом идёт составляется прототип сайта, другими словами - его стрктура/чертёж. На этом этапе утверждается логика интерфейса, расположение блоков, их последовательность.

Стоимость прототипа - 30% от общей стоимости.  Оплачивается после утверждения брифа и ТЗ.

Срок разработки - 2 дня

 

3. Разработка интерфейса

 

После утверждения прототипа сайта, я приступаю уже непосредственно к разработке его рабочего варианта в соответствии с ТЗ и брифом. После того, как первый вариант работы готов к сдаче, вы получаете файл(ы) в формате .jpg/.png со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса. Делается с целью предотвратить возможное мошенничество со стороны недобросовестных заказчиков. 

Стоимость - на данном этапе оплачивать ничего не нужно.

Сроки - индивидуально

 

4. Работа с правками

После сдачи первого варианта работы я принимаю правки в неограниченном количестве, каждый из последующих вариантов для вас абсолютно бесплатный, превью вы получаете в .jpg/.png форматах со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса. 

 

5. Утверждение

 

После утверждения рабочего варианта вы оплачиваете оставшуюся сумму, после чего получаете свой макет и все прилегающие к нему файлы:

*Важно: Я работаю в программе adobe xd, и предоставляю файлы макета ТОЛЬКО в формате .xd.

По запросу вашего верстальщика могу загрузить файл на сервис zeplin

  • .xd файл с отрисованными страницами
  • .xd файл с стайлгайдом (поможет специалисту, который будет взаимодействовать с макетом при вёрстке)
  • использованные шрифты со всеми необходимыми начертаниями
Так же, для сложных проектов я разрабатываю анимированный макет в .gif/.mp4 форматах, которые помогут специалисту, который будет взаимодействовать с макетом при вёрстке понять логику анимации страниц, кнопок, и всего, что анимируется в вашем интерфейсе. 

Проект считается закрытым.

Стоимость - оставшиеся 70% от суммы.

Прототип сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
olegegoroff
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
4 года назад
Макет сайта для студии косметологии
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!