Что обо мне нужно знать:
- Я не общаюсь посредством голосовых чатов, телефонных звонков и тд. Весь диалог происходит строго посредством переписки.
- У тебя на фото негр какой-то, так ты ещё и голосом не общаешься. Ты точно не кидала/школьник?
- Рабочий цикл заканчивается в 18:00 МСК.
- Сроки реализации.
- За что я прошу с вас 30% на этапе прототипирования.
Сотрудничество со мной делится на несколько этапов:1. Выявление потребностей, бриф
На этом этапе заказчик заполняет бриф, после чего, основываясь на заполненном брифе и ТЗ, посредством диалога, выявляется потребность заказчика.
2. Прототипирование
В соответствии с заявленным ТЗ и брифом идёт составляется прототип сайта, другими словами - его стрктура/чертёж. На этом этапе утверждается логика интерфейса, расположение блоков, их последовательность.
Стоимость прототипа - 30% от общей стоимости. Оплачивается после утверждения брифа и ТЗ.
Срок разработки - 2 дня
3. Разработка интерфейса
После утверждения прототипа сайта, я приступаю уже непосредственно к разработке его рабочего варианта в соответствии с ТЗ и брифом. После того, как первый вариант работы готов к сдаче, вы получаете файл(ы) в формате .jpg/.png со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса. Делается с целью предотвратить возможное мошенничество со стороны недобросовестных заказчиков.
Стоимость - на данном этапе оплачивать ничего не нужно.
Сроки - индивидуально
4. Работа с правками
После сдачи первого варианта работы я принимаю правки в неограниченном количестве, каждый из последующих вариантов для вас абсолютно бесплатный, превью вы получаете в .jpg/.png форматах со сжатыми размерами и увеличенными, при необходимости, некоторыми элементами интерфейса.
5. Утверждение
После утверждения рабочего варианта вы оплачиваете оставшуюся сумму, после чего получаете свой макет и все прилегающие к нему файлы:
*Важно: Я работаю в программе adobe xd, и предоставляю файлы макета ТОЛЬКО в формате .xd.
По запросу вашего верстальщика могу загрузить файл на сервис zeplin
- .xd файл с отрисованными страницами
- .xd файл с стайлгайдом (поможет специалисту, который будет взаимодействовать с макетом при вёрстке)
- использованные шрифты со всеми необходимыми начертаниями
Проект считается закрытым.
Стоимость - оставшиеся 70% от суммы.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!