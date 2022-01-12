Розалия Полякова moonlight_sunmoonlight_sun
27 летРоссия/Ижевск
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
Дизайн, Логотипы, Визитки, Ретушь фото, Художественная обработка фото Быстро в сжатые сроки
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Листовка для секции Бокса119 просмотров
- Логотип для магазина дизайнерских украшений89 просмотров
- Логотип для магазина китайского чая и атрибутики111 просмотров
- Стакан для лимитированного напитка Сoffee Like106 просмотров
- Памятка для магазина детской одежды Bungly Boo80 просмотров
- Открытка для Музея Ижевска97 просмотров
- Логотип для салона ремонта телефонов82 просмотра
- Логотип для магазина дизайнерских украшений112 просмотров
- Smm для Сoffee Like77 просмотров
- Памятка для аудиогида и благодарственное письмо89 просмотров
- Афиша для Coffee Like79 просмотров
- Логотип для проекта "Йога на траве"96 просмотров