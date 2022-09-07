Выполню работу качественно и в срок. Подхожу к каждому клиенту индивидуально и решаю его проблемы. Мы сработаемся!
Занимаюсь разработкой продуманного дизайна сайтов, мобильных приложений и баннеров, который будет помогать решать проблемы бизнеса.
Упор в своих работах делаю на логику, удобство (ux), не забывая, конечно, о современном визуале (ui).
Выполняю работу, опираясь на реальные исследования
Все работы выполняю в срок, дедлайны не срываю.
Созданный сайт, поможет Вам:
1. Представить Ваш продукт/услугу
2. Стать лучше конкурентов
3. Войти в ТОП по вашей тематике
Принцип моей работы заключается в следующих этапа:
1) Анализ ниши, конкурентов
2) Составление мудборда (подбор цветов, шрифтовых пар, референсов)
3) Прототипирование
4) Дизайн прототипов
Подхожу к каждому проекту индивидуально,
изучаю тонкости конкретной сферы.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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