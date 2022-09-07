Выполню работу качественно и в срок. Подхожу к каждому клиенту индивидуально и решаю его проблемы. Мы сработаемся!

Занимаюсь разработкой продуманного дизайна сайтов, мобильных приложений и баннеров, который будет помогать решать проблемы бизнеса.

Упор в своих работах делаю на логику, удобство (ux), не забывая, конечно, о современном визуале (ui).

Выполняю работу, опираясь на реальные исследования

Все работы выполняю в срок, дедлайны не срываю.

Созданный сайт, поможет Вам:

1. Представить Ваш продукт/услугу

2. Стать лучше конкурентов

3. Войти в ТОП по вашей тематике

Принцип моей работы заключается в следующих этапа:

1) Анализ ниши, конкурентов

2) Составление мудборда (подбор цветов, шрифтовых пар, референсов)

3) Прототипирование

4) Дизайн прототипов

Подхожу к каждому проекту индивидуально,

изучаю тонкости конкретной сферы.