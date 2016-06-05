morison46526

Александр Булатов morison46526

 
34 годаРоссия/Сочи
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качественная транскрибация видео и аудио в текст.

Делаю качественную транскрибацию видео и аудио в текст, редактирование, корректировка, проверка на орфографические ошибки. Готов работать с большим объемом информации.