morison46526

Делаю качественную транскрибацию видео и аудио в текст, редактирование, корректировка, проверка на орфографические ошибки. Готов работать с большим объемом информации.
Редактирование и Корректура6 заявок
Закрыт
8 лет назад
Делаю качественную транскрибацию видео и аудио в текст, редактирование, корректировка, проверка на орфографические ошибки. Готов работать с большим объемом информации.
Делаю качественную транскрибацию видео и аудио в текст, редактирование, корректировка, проверка на орфографические ошибки. Готов работать с большим объемом информации.