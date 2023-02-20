Front-end Developer

Здравствуйте!



Меня зовут Никита, мне 22 года.

Я Junior Front-end Developer с 8-ми месячным стажем работы над разными проектами.



С легкостью выполню заказы в разработке Landing-Page'ей, Адаптивной версткой, корректированием существующих сайтов посаженых на разных движках, доработке сайтов и др.



Опыт:



Основная моя работа ранее заключалась в постройке сайтов "Landing-Page" с адаптивной версткой, Bootstrap`ом и интерактивными объектами по типу "map".



По дедлайнам завершаю все уверенно и без задержек, провожу тех.анализ и тестирую свои работы на 101% работоспособность, дабы не возникли проблемы в будущем.



Код без мусора, насколько возможно, читается легко, что хорошо влияет на оптимизацию и скорость работы/отрисовки объектов.



Прайс:



На данный момент моя работа оценивается в промежутке 2-5$/час, все зависит от сложности исполнения заказа.



ВАЖНО!



Портфолио у меня отсутствует в связи с утерей всего, что было у меня на момент карьерного роста.

Поэтому: прошу понять меня и не вытягивать из меня отсутствующих на данный момент материалов, участков кода, и других моих работ. Грубо говоря, я начинаю сбор с самого нуля!