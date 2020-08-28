Надежная, адаптивная, валидная верстка по БЭМ методологии. GULP, SASS, CSS3\HTML5, jQuery.
Услуги:
- Надежная, адаптивная, валидная верстка по БЭМ методологии c оптимизацией загрузки страницы и добавлением минимальной анимации появления элементов
- Посадка на CMS WordPress+WooCommerce, OpenCart
- Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- Помощь размещения на хостинге
Навыки:- HTML5, CSS, SASS, Bootstrap 4, Javascript, jQuery, Flexbox
Опыт:- Фриланс биржа fl.ru
Образование:- Высшее техническое образование (бакалавриат+магистратура)
Оплата:
- сбербанк
- яндекс деньги
Связь:
- можно написать в телеграмм: @mortalshot (предпочтительно)
- или на почту: [email protected]
- скайп: ledobyr
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