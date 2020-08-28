mortalshot

Сергей Глазенцов mortalshot

 
26 летРоссия/Дубна
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Надежная, адаптивная, валидная верстка по БЭМ методологии. GULP, SASS, CSS3\HTML5, jQuery.

Услуги:

  • Надежная, адаптивная, валидная верстка по БЭМ методологии c оптимизацией загрузки страницы и добавлением минимальной анимации появления элементов
  • Посадка на CMS WordPress+WooCommerce, OpenCart
  • Верстаю из PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
  • Помощь размещения на хостинге

Навыки: 

- HTML5, CSS, SASS, Bootstrap 4, Javascript, jQuery, Flexbox

Опыт:

- Фриланс биржа fl.ru

Образование:

- Высшее техническое образование (бакалавриат+магистратура)

Оплата: 

  • сбербанк
  • яндекс деньги

Связь:

  • можно написать в телеграмм: @mortalshot (предпочтительно)
  • или на почту: [email protected]
  • скайп: ledobyr
JavascriptWordPressOpenCartCSSBootstrapFigmaWooCommercejQuery
Портфолио