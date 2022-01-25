🔥 Осторожно, клевый дизайн: сайты, лендинги, ui/ux. Пока кто-то обещает, я делаю

👋 Привет!

Меня зовут Рафаэль и я веб-дизайнер из Воронежа. Мне чуть больше 28 лет. Я новичок на портале weblancer. Скажу на чистоту - пока что, не могу похвастаться большим опытом и огромным портфолио(но я работаю над этим), но веб дизайном занимаюсь с удовольствием, большим старанием и вниманием к деталям.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом в дискорде или телеграме. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

Работаю по минимальной предоплате

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых. Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте:

Я верну аванс

Понимаю (в отличие от многих других дизайнеров), что вы потеряли время, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь вы не виноваты, что горе-дизайнер не осилил задачу.

Всех денег все равно не заработать, а устраивать разборки, крича на весь район: «Я сделал строго по ТЗ, а заказчик — козел — не разбирается, а только я знаю, как надо этот ваш дизайн дизайнить!» я не стану. Вероятно, это просто не «мой» проект. Такое бывает и ничего страшного в этом нет.

И ещё! Все правки бесплатные!

Правками дизайн не испортишь) Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

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