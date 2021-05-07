Дизайн интерфейсов, дизайн сайтов и приложений

Добрый день!

Меня зовут Дарья. Более 3 лет работала иллюстратором,м теперь занимаюсь дизайном.

Мои навыки:

- работа в Adobe Illustrator, Photoshop

- Figma

- Adobe XD

- Основы прототипирования

- Основы UI/UX

Стараюсь разрабатывать интерфейс максимально понятный для пользователя, чтобы интуитивно легко было ориентироваться на сайте.

Слежу за слоями, а также подписываю их, чтобы верстальщику было максимально легко работать с файлами.

Хорошего дня!