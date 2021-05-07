Дизайн интерфейсов, дизайн сайтов и приложений
Добрый день!
Меня зовут Дарья. Более 3 лет работала иллюстратором,м теперь занимаюсь дизайном.
Мои навыки:
- работа в Adobe Illustrator, Photoshop
- Figma
- Adobe XD
- Основы прототипирования
- Основы UI/UX
Стараюсь разрабатывать интерфейс максимально понятный для пользователя, чтобы интуитивно легко было ориентироваться на сайте.
Слежу за слоями, а также подписываю их, чтобы верстальщику было максимально легко работать с файлами.
Хорошего дня!
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