Верстка журналов/визиток/буклетов, создание макетов, копирайт, написание качественных текстов — вкусно и красиво

Я — студентка четвёртого курса журналистики и нахожусь в поисках любой подработки по специальности. Имею тонкое чувство стиля и могу запросто разгадать то, что необходимо вашему потребителю. Визуальное удовлетворение — важный аспект восприятия любой информации. А с моей версткой вполне возможен полноценный визуальный экстаз.

Я очень уступчивый человек, готовый учитывать ваши пожелания, но при этом не терять свой стиль. Наше сотрудничество будет удачным, запоминающимся и ярким.