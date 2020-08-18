Добрый день, меня зовут Анастасия.
Помогу вам с помощью дизайна показать высокое качество ваших продуктов и услуг, привлечь правильных
клиентов и задвинуть конкурентов. От дизайна зависит, захочет ли ваш клиент купить и сможет ли сделать это максимально комфортно и быстро.
Делаю: дизайн сайтов, лендингов, интернет-магазинов, аудит уже работающих проектов.
Совмещаю красивый и эффективный дизайн, для решения ваших бизнес-задач.
Работаю по договору. По запросу предоставлю более 150 верифицированных отзывов клиентов.
Пишите в WhatsApp, на почту или в сообщения, обсудим ваш проект.
Связь со мной:
+7 (922) 619-61-86 (Whatsapp, Telegram)
Как я работаю:
Любой проект начинается с обсуждения вашей бизнес-задачи, мы с вами обсудим цели, которых вы хотите достичь с помощью дизайна, вашу целевую аудиторию, её и ваши предпочтения для того, чтобы я могла предложить вам лучшее решение.
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