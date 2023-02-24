Я окончила социологический и экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова со степенью бакалавр и магистр соответственно. Кроме этого, проходила обучение в Высшей школе экономики в Праге. У меня также есть опыт работы маркетологом в компаниях Colgate-Palmolive и Swatch. Более того, я успешно окончила курс по UI/UX дизайну от компании Google. Поэтому я обладаю всеми необходимыми знаниями для анализа целевой аудитории и создания сайтов и лендингов, отвечающих потребностям пользователя.