mr-kerby

Антон mr-kerby

 
33 годаРоссия/Нижний Тагил
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
simonenkova
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Лукина Антона (mr-kerby)
Второй раз обращаюсь к Антону И теперь - всё на 200 по 10-балльной шкале Готовлю ему следующий проект Антон - молодец, так держать!!! +10
Второй раз сотрудничаю с Ольгой. Всё отлично. Интересная работа с достойной оплатой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
simonenkova
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$35
9 баллов
12 лет назад
Надо за сегодня оперативно сверстать 2 страницы
Работу выполнил на твёрдую 9 баллов из 10 Из плюсов хочу отметить оперативность, хороший код Из минусов - надо немного подтянуть яваскрипт и всё будет идеально - поэтому 9 баллов Но в целом - впечатление от работы с Антоном положительное Рекомендую к сотрудничеству Буду обращаться 9+
Осталось положительное впечатление после работы с Ольгой. Грамотно объяснила все нюансы работы и отнеслась с пониманием в возникшей проблеме. Так же с оплатой, не возникло ни какого недопонимания. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
steellynx
Эдуард 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Верстка на wordpress
Работа выполнена качественно и необходимый срок. Пожелания по ходу проекта были оперативно реализованы.
Был рад помочь
Ответный отзыв
aleks-kypriy
Александр 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
NextGEN Gallery для вордпресс.
Отнесся к проблеме с пониманием,это оч важно!И не стал просить пароли от админки,что делают другие не от большого ума кстати.В целом доволен,буду обращаться в дальнейшем.
Был рад помочь
Ответный отзыв
Leon_Art
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
$50
10 баллов
13 лет назад
Верстка + интеграция на wordpress 5 сайтов
Понравилось работать с Антоном. Человек с хорошей квалификацией , приятный в общении , все сделал во время
Рекомендую сотрудничествос этим человеком. Оплата во время. Приятное общение.
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга