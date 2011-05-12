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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Второй раз обращаюсь к Антону И теперь - всё на 200 по 10-балльной шкале Готовлю ему следующий проект Антон - молодец, так держать!!! +10
Ответный отзыв
Второй раз сотрудничаю с Ольгой. Всё отлично. Интересная работа с достойной оплатой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$35
9 баллов
12 лет назад
Работу выполнил на твёрдую 9 баллов из 10 Из плюсов хочу отметить оперативность, хороший код Из минусов - надо немного подтянуть яваскрипт и всё будет идеально - поэтому 9 баллов Но в целом - впечатление от работы с Антоном положительное Рекомендую к сотрудничеству Буду обращаться 9+
Ответный отзыв
Осталось положительное впечатление после работы с Ольгой. Грамотно объяснила все нюансы работы и отнеслась с пониманием в возникшей проблеме. Так же с оплатой, не возникло ни какого недопонимания. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую.
$60
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена качественно и необходимый срок. Пожелания по ходу проекта были оперативно реализованы.
Ответный отзыв
Был рад помочь
$15
10 баллов
13 лет назад
Отнесся к проблеме с пониманием,это оч важно!И не стал просить пароли от админки,что делают другие не от большого ума кстати.В целом доволен,буду обращаться в дальнейшем.
Ответный отзыв
Был рад помочь
$50
10 баллов
13 лет назад
Понравилось работать с Антоном. Человек с хорошей квалификацией , приятный в общении , все сделал во время
Ответный отзыв
Рекомендую сотрудничествос этим человеком. Оплата во время. Приятное общение.
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4 отзыва
от $15
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга