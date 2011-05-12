Работу выполнил на твёрдую 9 баллов из 10 Из плюсов хочу отметить оперативность, хороший код Из минусов - надо немного подтянуть яваскрипт и всё будет идеально - поэтому 9 баллов Но в целом - впечатление от работы с Антоном положительное Рекомендую к сотрудничеству Буду обращаться 9+