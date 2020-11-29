разработка игр. Сервера для игр, клиентская часть, флеш, ios
Основные и дополнительные навыки:
- знание и опыт работы с языками программирования: C++, Objective
C, php, AS3, JS;
- знание и умение работать с БД: mysql, mongodb, PostgreSQL;
- знание технологий: Html, CSS;
- знание графических редакторов Adobe Photoshop, Adobe Flash CS;
- разработка приложений под iOS;
- знание и опыт работы с движками и фреймворками: wordpress, Yii,
- знание и умение работать с vcs типа svn, git, mercurial;
- знание и умение работать с redmine, jira, jenkins;
- поверхностные умения работать с unix-подобными системами
jquery, cocos2d-x;
для управления серверами.
- был опыт разработки игр на флеше as3, по типу карты, рендзю, покер на костях, также tower defense;
- был опыт разработки приложений для социальных сетей ВК,
МейлРу, ОК, знание апи этих соц сетей;
- опыт разработки серверной части приложений для
- имеется опыт портирования казуальных игр на платформу
- имеется опыт портирования казуальных игр на платформу
социальных сетей, php - сервера, nodejs -
сервера;
ios из под windows;
android из под iOS на нативном языке.
- http://www.armorgames.com/play/17790/forest-story?tag-referral=tower-defense– флеш игра, собственного производства от и до. Жанр tower-defense. В игре принимали участие 3 человека – художник, звукорежиссер и я(все остальное).
- http://vk.com/app5117708 порт игры под соц сеть ВК. Собственная игра. Клиент мой, сервер мой.
- http://www.odnoklassniki.ru/game/cz – написание сервера для социальной игры КазиноЗуар. Игра под тремя соц сетями вк, мейлру, ок
- http://vk.com/club28468070 – написание сервера для социальной игры типа ферма с названием “Летающий остров”, под ВК. На момент написания резюме проект не работает.
- http://vk.com/club30021825 – написание сервера для социального приложения “Мисс Социальная сеть”, по ВК. На момент написания резюме проект не работает.
Разработка игр
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$15/час
от $100от 5 дней
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