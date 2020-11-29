mrOizo

Алексей mrOizo

 
37 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
разработка игр. Сервера для игр, клиентская часть, флеш, ios

Основные и дополнительные навыки:

  • знание и опыт работы с языками программирования: C++, Objective

    C, php, AS3, JS;

  • знание и умение работать с БД: mysql, mongodb, PostgreSQL;
  • знание технологий: Html, CSS;
  • знание графических редакторов Adobe Photoshop, Adobe Flash CS;
  • разработка приложений под iOS;
  • знание и опыт работы с движками и фреймворками: wordpress, Yii,

    • jquery, cocos2d-x;

  • знание и умение работать с vcs типа svn, git, mercurial;
  • знание и умение работать с redmine, jira, jenkins;
  • поверхностные умения работать с unix-подобными системами

    • для управления серверами.

Направленияопыта работы:
  • был опыт разработки игр на флеше as3, по типу карты, рендзю, покер на костях, также tower defense;
  • был опыт разработки приложений для социальных сетей ВК,

    МейлРу, ОК, знание апи этих соц сетей;

  • опыт разработки серверной части приложений для

    • социальных сетей, php - сервера, nodejs -

    сервера;

  • имеется опыт портирования казуальных игр на платформу

    • ios из под windows;

  • имеется опыт портирования казуальных игр на платформу

    • android из под iOS на нативном языке.

Примерынекоторых работ:
  • http://www.armorgames.com/play/17790/forest-story?tag-referral=tower-defense– флеш игра, собственного производства от и до. Жанр tower-defense. В игре принимали участие 3 человека – художник, звукорежиссер и я(все остальное).
  • http://vk.com/app5117708  порт игры под соц сеть ВК. Собственная игра. Клиент мой, сервер мой.
  • http://www.odnoklassniki.ru/game/cz – написание сервера для социальной игры КазиноЗуар. Игра под тремя соц сетями вк, мейлру, ок
  • http://vk.com/club28468070 – написание сервера для социальной игры типа ферма с названием “Летающий остров”, под ВК. На момент написания резюме проект не работает.
  • http://vk.com/club30021825 – написание сервера для социального приложения “Мисс Социальная сеть”, по ВК. На момент написания резюме проект не работает.
Разработка игр
нет отзывов
$15/час
от $100от 5 дней
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