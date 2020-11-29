разработка игр. Сервера для игр, клиентская часть, флеш, ios

Основные и дополнительные навыки:

для управления серверами.

был опыт разработки игр на флеше as3, по типу карты, рендзю, покер на костях, также tower defense;

был опыт разработки приложений для социальных сетей ВК, МейлРу, ОК, знание апи этих соц сетей;

опыт разработки серверной части приложений для

социальных сетей, php - сервера, nodejs -

сервера;

имеется опыт портирования казуальных игр на платформу

ios из под windows;

имеется опыт портирования казуальных игр на платформу

android из под iOS на нативном языке.