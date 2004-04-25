C# разработчик.
2 года изучаю C#. Отлично знаю язык, имел дело с Unity, работал с HTTP запросами(делал авторегистратор стим) и сериализацией JSON.
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо Роману. Задача решена на 100%. Проконсультировал, внёс правки в текущий код. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи. Оплату получил даже раньше, чем закончил. Рекомендую.