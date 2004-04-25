mrPytkov

Роман Пытков mrPytkov

 
19 летРоссия/Пятигорск
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
C# разработчик.

2 года изучаю C#. Отлично знаю язык, имел дело с Unity, работал с HTTP запросами(делал авторегистратор стим) и сериализацией JSON.

Unity
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Консультация Unity + C# + JSON + Http
Спасибо Роману. Задача решена на 100%. Проконсультировал, внёс правки в текущий код. Рекомендую к сотрудничеству!
Чёткая постановка задачи. Оплату получил даже раньше, чем закончил. Рекомендую.
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