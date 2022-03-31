✌Привет! Меня зовут Дмитрий.

﻿Я веб-дизайнер, и я помогу Вам в создании уникального, удобного и продающего дизайна для вашего сайта

 Что я могу сделать для вас

Лендинг

Многостраничный сайт

Адаптивы под мобильные устройства

Прототип

Интернет-магазин

Дизайн под ключ на конструкторе Tilda

﻿✅ Как я работаю

Изучаю ваше ТЗ, Если его нет — я вышлю вам удобный бриф для заполнения

Обговариваем стоимость проекта и время разработки

Анализирую ошибки конкурентов в вашей нише

Создаю прототип с готовой структурой будущего дизайна. Обговариваем недочёты, и будущую стилистику

По окончанию всей работы, вы получаете ссылку на макет

 Кстати, все правки бесплатны!

Абсолютно все! Но помните! Правки и доработки разные вещи.

 Работа начинается с предоплаты

Это позволяет понять, что каждый из нас заинтересован в проекте

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 У меня действует система приятных скидок!

Чем больше страниц заказываете, тем дешевле итоговая стоимость проекта

Уже работали с вами? — Держите скидку как постоянный клиент!

По вашей рекомендации пришёл клиент? — Отблагодарю вас скидкой в следующей работе.

﻿ Оплата

Visa/Mastercard/МИР

Qiwi

Яндекс.Деньги(Юmoney)

﻿💬 Контакты

Telegram — @mr_gremlin

Email — [email protected]