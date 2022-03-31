Дмитрий Добряков mr_gremlin_66mr_gremlin_66
27 летРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
✌Привет! Меня зовут Дмитрий.
Я веб-дизайнер, и я помогу Вам в создании уникального, удобного и продающего дизайна для вашего сайта
Что я могу сделать для вас
- Лендинг
- Многостраничный сайт
- Адаптивы под мобильные устройства
- Прототип
- Интернет-магазин
- Дизайн под ключ на конструкторе Tilda
✅ Как я работаю
- Изучаю ваше ТЗ, Если его нет — я вышлю вам удобный бриф для заполнения
- Обговариваем стоимость проекта и время разработки
- Анализирую ошибки конкурентов в вашей нише
- Создаю прототип с готовой структурой будущего дизайна. Обговариваем недочёты, и будущую стилистику
- По окончанию всей работы, вы получаете ссылку на макет
Кстати, все правки бесплатны!
Абсолютно все! Но помните! Правки и доработки разные вещи.
Работа начинается с предоплаты
Это позволяет понять, что каждый из нас заинтересован в проекте
У меня действует система приятных скидок!
- Чем больше страниц заказываете, тем дешевле итоговая стоимость проекта
- Уже работали с вами? — Держите скидку как постоянный клиент!
- По вашей рекомендации пришёл клиент? — Отблагодарю вас скидкой в следующей работе.
Оплата
- Visa/Mastercard/МИР
- Qiwi
- Яндекс.Деньги(Юmoney)
💬 Контакты
Telegram — @mr_gremlin
Email — [email protected]
Я против войны в Украине!
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