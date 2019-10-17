Веб-разработчик / IT-специалист
Имею опыт .Net и веб-разработки, создания Android-приложений и игр на Unity3D.
Разрабатывал ПО для парсинга сайтов с использованием БД.
Примеры работ и проекты: http://mraklbrw.tk/projects_ru.php
Статьи: http://mraklbrw.tk/materials_ru.php
Сайт: mraklbrw.tk
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
6 лет назад
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