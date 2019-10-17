Веб-разработчик / IT-специалист

Имею опыт .Net и веб-разработки, создания Android-приложений и игр на Unity3D.

Разрабатывал ПО для парсинга сайтов с использованием БД.

Примеры работ и проекты: http://mraklbrw.tk/projects_ru.php

Статьи: http://mraklbrw.tk/materials_ru.php

Сайт: mraklbrw.tk