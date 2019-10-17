mraklbrw

Денис mraklbrw

 
26 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-разработчик / IT-специалист

Имею опыт .Net и веб-разработки, создания Android-приложений и игр на Unity3D.

Разрабатывал ПО для парсинга сайтов с использованием  БД.

Примеры работ и проекты: http://mraklbrw.tk/projects_ru.php

Статьи: http://mraklbrw.tk/materials_ru.php

Сайт: mraklbrw.tk

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Отзывы заказчиков

GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Настроить на сервере браузеры с опр. конфигурацией
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