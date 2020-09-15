mrdidenko

Алина mrdidenko

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15976159472446
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Фотошоп фото поменять цвет
норм все
Все прошло отлично, быстрая оплата, понятное ТЗ. Была рада сотрудничать!
Ответный отзыв
kulbik
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
6 баллов
5 лет назад
Дизайн баннера
Алина предложила работу быстро и в срок. С моей стороны возникла задержка по оплате из за трудностей с банковскими операциями и так как я первый раз пользуюсь этим сервисом. Затем фрилансер перестала выходить на связь - поэтому я вынуждена разместить заказ повторно. С одной стороны это моя вина, но с точки зрения коммуникаций - рекомендовать бы не стала, так как бывают разные рабочие ситуации и важно быть устойчивым.
Все отлично, кроме оплаты
Ответный отзыв