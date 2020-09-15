Портфолио
- Фирменный стиль для клиники73 просмотра
- Иллюстрация78 просмотров
- Иллюстрация80 просмотров
- Иллюстрация91 просмотр
- Зоотовары43 просмотра
- Ретушь фотографии50 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
норм все
Ответный отзыв
Все прошло отлично, быстрая оплата, понятное ТЗ. Была рада сотрудничать!
$3
6 баллов
5 лет назад
Алина предложила работу быстро и в срок. С моей стороны возникла задержка по оплате из за трудностей с банковскими операциями и так как я первый раз пользуюсь этим сервисом. Затем фрилансер перестала выходить на связь - поэтому я вынуждена разместить заказ повторно. С одной стороны это моя вина, но с точки зрения коммуникаций - рекомендовать бы не стала, так как бывают разные рабочие ситуации и важно быть устойчивым.
Ответный отзыв
Все отлично, кроме оплаты