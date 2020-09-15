Алина предложила работу быстро и в срок. С моей стороны возникла задержка по оплате из за трудностей с банковскими операциями и так как я первый раз пользуюсь этим сервисом. Затем фрилансер перестала выходить на связь - поэтому я вынуждена разместить заказ повторно. С одной стороны это моя вина, но с точки зрения коммуникаций - рекомендовать бы не стала, так как бывают разные рабочие ситуации и важно быть устойчивым.