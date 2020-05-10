kulbik

Яна Кульбацкая kulbik

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Описание карточек товаров

    у меня такое задание:Сделать описание 16 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт   - для уникализации примерно 80 процентов по каждой карточке. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Описание карточек товаров

    у меня такое задание:Сделать описание 12 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт 11 раз  - для уникализации примерно 80 процентов по каждой ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Описание карточек товаров

    Сделать описание 12 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт 11 раз  - для уникализации примерно 80 процентов по каждой карточке. Объем каждого ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн баннера

    Здравствуйте! https://komplekt-plus.ru/  - нужно сделать рекламный банер про новую позицию - подоконники. Простой дизайн в стиле предыдуших банеров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн адаптивной версии сайта

    Здравствуйте. Нужно сделать дизайн адаптивной версии сайта. Порядок блоков формирует заказчик, нужно красивое удобное оформление. И также если занимаетесь -  в дальнейшем хочется доработать дизайн сайта (шрифты, оформление, расстояние и тд) ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Улучшить дизайн адаптивной версии сайта

    Здравствуйте! У сайта компании есть адаптивная мобильная версия, которую необходимо улучшить. Перечень необходимых блоков дает заказчик. От вас красивая стильная работа с продуманным удобством использования.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

mrdidenko
Алина 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
6 баллов
5 лет назад
Дизайн баннера
Все отлично, кроме оплаты
Алина предложила работу быстро и в срок. С моей стороны возникла задержка по оплате из за трудностей с банковскими операциями и так как я первый раз пользуюсь этим сервисом. Затем фрилансер перестала выходить на связь - поэтому я вынуждена разместить заказ повторно. С одной стороны это моя вина, но с точки зрения коммуникаций - рекомендовать бы не стала, так как бывают разные рабочие ситуации и важно быть устойчивым.
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