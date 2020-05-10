у меня такое задание:Сделать описание 16 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт - для уникализации примерно 80 процентов по каждой карточке. ...
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
у меня такое задание:Сделать описание 12 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт 11 раз - для уникализации примерно 80 процентов по каждой ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Сделать описание 12 карточек товара. Товар - белый подоконник - отличается только ширина поэтому нужно написать 1 описание и сделать его рерайт 11 раз - для уникализации примерно 80 процентов по каждой карточке. Объем каждого ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! https://komplekt-plus.ru/ - нужно сделать рекламный банер про новую позицию - подоконники. Простой дизайн в стиле предыдуших банеров.Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать дизайн адаптивной версии сайта. Порядок блоков формирует заказчик, нужно красивое удобное оформление. И также если занимаетесь - в дальнейшем хочется доработать дизайн сайта (шрифты, оформление, расстояние и тд) ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт5 лет назад
Сделать один рекламный банер для сайтаБаннеры62 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! У сайта компании есть адаптивная мобильная версия, которую необходимо улучшить. Перечень необходимых блоков дает заказчик. От вас красивая стильная работа с продуманным удобством использования.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт5 лет назад