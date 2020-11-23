Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Дима.

Готов сделать сайт на Тильде "под ключ".

Подбираю хорошую композицию, навык приобрёл на работе горным инженером, при составлении проектов.

Так же тщательно выбираю цветовую гамму - люблю красивый и чистый визуал. Всегда слежу за грамотностью в текстах

и терпеть не могу банальную безграмотность.

Готов пообщаться по телефону/скайпу, никаких проблем и сложностей в этом не вижу.

Если нужно обсудить детали, давайте созвонимся и обсудим!

Все правки бесплатные!!! Ведь я очень хочу, чтобы каждый заказчик остался доволен моей работой!

Мой кошелек

Mastercard (Тинькофф) RUR, USD 5536 9138 5536 6478

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