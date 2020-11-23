Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Дима.
Готов сделать сайт на Тильде "под ключ".
Подбираю хорошую композицию, навык приобрёл на работе горным инженером, при составлении проектов.
Так же тщательно выбираю цветовую гамму - люблю красивый и чистый визуал. Всегда слежу за грамотностью в текстах
и терпеть не могу банальную безграмотность.
Готов пообщаться по телефону/скайпу, никаких проблем и сложностей в этом не вижу.
Если нужно обсудить детали, давайте созвонимся и обсудим!
Все правки бесплатные!!! Ведь я очень хочу, чтобы каждый заказчик остался доволен моей работой!
Мой кошелек
Mastercard (Тинькофф) RUR, USD 5536 9138 5536 6478
Связь по номеру телефона, WhatsApp, Telegram
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Дизайн сайтов и сайты "под ключ" на Тильде58 просмотров