Привязка биткоин кошелька Есть установленный скрипт надо чтобы при пополнении клиентом баланса он у него отображался после первого подтверждения
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Закрыт
10 лет назад
Привязка биткоин кошелька Есть установленный скрипт надо чтобы при пополнении клиентом баланса он у него отображался после первого подтверждения
Требуется помощь в установке CryptoDice 3.3 Требуется подключение базы Требуется подключение биткоин кошелька к сайту Проверка работоспособности сайта
Хочу скрипт игры похожей на http://www.moneyrace.ru/
Требуется переделать скрипт флэш игры Есть скрипт Есть флэш игра надо все это соеденить стучите в аську 450808097