Верстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность, БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.

- Адаптивная верстка на основе макетов для ПК.

- Все правки бесплатно!

- Гарантия на верстку. После сдачи проекта доработаю все неточности, если таковые будут обнаружены.

Мне важно сделать для Вас качественный и удобный сайт и чтобы Вы остались довольны! :)

Готова приступить уже сейчас.

Телеграмм - @Mariamarias

Процесс работы:

- Оценка работы/сроков;

- Выполнение работы;

- Тестирование;

- Оплата;

- Передача проекта заказчику;