Верстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом. Адаптивность, БЭМ, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript.
- Адаптивная верстка на основе макетов для ПК.
- Все правки бесплатно!
- Гарантия на верстку. После сдачи проекта доработаю все неточности, если таковые будут обнаружены.
Мне важно сделать для Вас качественный и удобный сайт и чтобы Вы остались довольны! :)
Готова приступить уже сейчас.
Телеграмм - @Mariamarias
Процесс работы:
- Оценка работы/сроков;
- Выполнение работы;
- Тестирование;
- Оплата;
- Передача проекта заказчику;
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page для Датского сайта очков33 просмотра
- Landing page.39 просмотров
- Сайт QSOFT33 просмотра