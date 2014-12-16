Свободное владение испанским и английским языками

Студентка 4 курса Академии управления при президенте Республики Беларусь.

Свободное владение испанским и английским языками.Изучение английского в школах,университете,личное общение с носителями языка.В течении 5 лет проживала и обучалась в Испании.Опыт работы менеджером по закупкам(в обязанность входил поиск фирм-производителей в Испании и Франции,налаживание контакта и дальнейшее сотрудничество)

Иногда, по просьбе знакомых выступаю в качестве переводчика(синхронного перевода при личных встречах,скайп,деловые переписки).

Большой опыт в написании статей,обзоров на гаджеты,технику.Ведение колонок в группах ВК.

Направление переводов:

Испанский>Русский

Испанский>Английский

Английский>Русский

Английский>Испанский

Русский>Английский

Русский>Испанский