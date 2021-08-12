Выполнить работу максимально быстро и качественно
Мои задачи:
- Выполнить работу максимально быстро и качественно.
- Чтобы заказчик остался доволен.
Выполняю любую работу, которая связана с документами, файлами exel и поиском информации.
Работаю 7 дней в неделю. Быстро вникаю в суть работы, на связи почти целые сутки.
мой Telegram: @misha_slonimski
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