msminich

Михаил msminich

 
43 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
инженер

Специализируюсь на моделировании алгоритмов и физических процессов, цифровой обработке сигналов. Есть опыт разработки систем управления на базе ПИД- и ПИ-регуляторов. Опыт работы в программах Ansys, MathCAD, MatLab/Simulink, OpenFOAM

Simulink
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1549216950607
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Обработка данных в Matlab, Simulink
Настоятельно рекомендую. Человек разбирается в вопросе. Не мошенник. Идёт на встречу. Подскажет лучшее решение. Очень ответственный
Адекватный заказчик, который может поставить четкую цель работы и готовый к диалогу.
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