инженер
Специализируюсь на моделировании алгоритмов и физических процессов, цифровой обработке сигналов. Есть опыт разработки систем управления на базе ПИД- и ПИ-регуляторов. Опыт работы в программах Ansys, MathCAD, MatLab/Simulink, OpenFOAM
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
5 лет назад
Настоятельно рекомендую. Человек разбирается в вопросе. Не мошенник. Идёт на встречу. Подскажет лучшее решение. Очень ответственный
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, который может поставить четкую цель работы и готовый к диалогу.