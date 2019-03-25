инженер

Специализируюсь на моделировании алгоритмов и физических процессов, цифровой обработке сигналов. Есть опыт разработки систем управления на базе ПИД- и ПИ-регуляторов. Опыт работы в программах Ansys, MathCAD, MatLab/Simulink, OpenFOAM