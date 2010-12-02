SEO, SMM, WEB-outsourcing
Опыт продвижения сайтов в социальных сетях и поисковых системах;
опыт создания веб-проектов с нуля;
опыт монетизации интернет проектов;
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена быстро, намного быстрее указанного срока, предоставлен отчет и даны исчерпывающие комментарии на мои вопросы.
Ответный отзыв
Приятно работать, адекватный заказчик с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 14 дней
нет рейтинга