msrmaster

Евгений msrmaster

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
SEO, SMM, WEB-outsourcing

Опыт продвижения сайтов в социальных сетях и поисковых системах;

опыт создания веб-проектов с нуля;

опыт монетизации интернет проектов;

Отзывы заказчиков

Jobnet
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
SEO и раскрутка портала
Работа была выполнена быстро, намного быстрее указанного срока, предоставлен отчет и даны исчерпывающие комментарии на мои вопросы.
Приятно работать, адекватный заказчик с удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
от $50
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 14 дней
нет рейтинга