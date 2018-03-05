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— Личный кабинет в LPmotor, оплаченный на 1 месяц — 900 руб.
— Встроенная CRM-система и подключенная аналитика с отслеживанием источников конверсии.
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— Настроенная рекламная кампания в поиске и РСЯ — 20 000 руб.
— Зарегистрированный рекламный кабинет в Яндекс.Директ.
— Пополнение бюджета рекламной кампании на 5 000 руб.
5. Виджет
— Настроенный под ваш бизнес квиз-виджет Moclients для роста конверсии (до 10 заявок в месяц — бесплатно) — 10 000 руб.
6. Отчёт
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