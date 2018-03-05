Создаю конверсионные лендинги и настраиваю рекламу за 1 день

Делаю готовое решение за 1 день!

1. Сайт

— Продающий сайт, сверстанный на платформе LPmotor — 30 000 руб.

2. Домен

— Зарегистрированный и оплаченный на 1 год домен в зоне .RU — 199 руб.

3. CRM + Аналитика

— Личный кабинет в LPmotor, оплаченный на 1 месяц — 900 руб.

— Встроенная CRM-система и подключенная аналитика с отслеживанием источников конверсии.

4. Реклама

— Настроенная рекламная кампания в поиске и РСЯ — 20 000 руб.

— Зарегистрированный рекламный кабинет в Яндекс.Директ.

— Пополнение бюджета рекламной кампании на 5 000 руб.

5. Виджет

— Настроенный под ваш бизнес квиз-виджет Moclients для роста конверсии (до 10 заявок в месяц — бесплатно) — 10 000 руб.

6. Отчёт

— Полный отчёт по проведённой работе и показателям в формате PDF.