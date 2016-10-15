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Ольга Иванова
mszarabotok
mszarabotok
34 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Была
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ренат
alamat
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
$100
10 баллов
9 лет назад
Предложить название и домен интернет-магазина
Выражаю особую благодарность Ольге за участие в конкурсе
Была очень рада поработать с заказчиком. Четко поставленная задача, сотрудничество, оплата в срок. Рекомендую.
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Отзывы заказчиков
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