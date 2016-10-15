mszarabotok

Ольга Иванова mszarabotok

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

alamat
Ренат 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Предложить название и домен интернет-магазина
Выражаю особую благодарность Ольге за участие в конкурсе
Была очень рада поработать с заказчиком. Четко поставленная задача, сотрудничество, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв