Предложить название и домен интернет-магазина

# 1 — $ 100

Уважаемые конкурсанты прошу Вас поучаствовать в конкурсе на предложение названия интернет магазина, который будет предлагать не дорогую(можно сказать сверх дешевую) одежду и обувь. К названию так же необходим свободный домен в зоне .ru либо .com. Продукция будет продаваться как оптом, так и в розницу.