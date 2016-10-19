Подобрать название для компании

Добрый день коллеги ! Необходимо создать уникальный слоган компании UMAX. Мы занимаемся изготовлением и продажей ювелирных изделий из серебра. Ознакомится с ассортиментом можно на сайте - http://www.umax.ua Оговорюсь сразу сайт будет реконструироваться, чисто для ознакомление с ассортиментом. Слоган ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срок исполнения 2-3 дня.
Необходимо составить список вариантов названий.
Сфера работы компании - туризм в двух направлениях: 1.пляжный выездной и 2. экстремальный,экологический внутренний (по России).
Вариантов исполнения заказа два.
1. 50 наименований, отвечающих всем перечисленным ниже требованиям и подходящих по смыслу для обоих направлений деятельности.
2. 70 наименований, из которых 20 - подходящих по смыслу для обоих направлений деятельности, и по 25 - для каждого направления как самостоятельного (20 пляжный туризм+экстремальный + 25 пляжный + 25 экстремальный по России).
Требования:
1. Название должно одинаково подходить для обоих направлений туристической деятельности (1 вариант исполнения) и\или глубоко отражать одно из направлений (2 вариант исполнения).
2. Состоять из одного или двух слов на английском языке.
3. Отвечать правилам английского языка (!!)
4. Быть легко читаемым и запоминаемым людьми, не владеющими английским
5. Быть благозвучным и не иметь сложностей в написании русскими буквами, в произношении на русском (как, например слово Action = Экшен)
6. Ассоциироваться со сферой туризма, но не быть в ней заезженным
7. Отражать идею компании как высокопрофессиональной, оказывающей услуги премиального качества (качества, а не цены), современной, технологичной.
Upd. Не требуется изобретать слова и придумывать что-то сверхъестественное. Нужен свежий взгляд на привычные наименования.
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