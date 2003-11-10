muhailosalo

Мене звати Михайло і я студент з досвідом роботи з текстами та перекладом. Я маю високий рівень володіння англійською мовою та можу виконувати різноманітні завдання, пов'язані з перекладом та редагуванням текстів, з якими працював. Мені легко входити в роль командного гравця та працювати в умовах обмеженого часу. Я відкритий для вивчення нових ідей та готовий взятись за будь-яку роботу, яка потребує вмінь та знань, якими я володію.