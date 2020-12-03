mullagulov

Дизайн сайтов

Дизайн сайтов

Создаю одностраничные, многостраничные, сайты-визитки и интернет магазины на платформе Tilda. Без шаблонов, все проекты создаются с индивидуальным дизайном и смыслом. Тщательно прорабатываются смыслы, текста, придумывается дизайн и анимация.

Работаю с такими инструментами, как Adobe Photoshop и Figma.

Как я работаю

Задача. Стараюсь максимально погрузиться в проект, изучаю задачу и анализирую конкурентов.

Бриф. Прошу заполнить бриф и задаю уточняющие вопросы.

Сроки и бюджет. Обговариваем четкий срок и бюджет проекта. С системой штрафов в случаи задержки, без объективной причины. К объективным причинам относятся: клиент попросил внести правки, которые увеличивают время исполнения и тому подобное.

Оплата. Клиент оплачивает либо поэтапно, разбивая на 2 или 3 этапа. Предоплата, утверждение дизайна в графическом редакторе, перенос на платформу Tilda и сдача проекта.

Правки. Я спокойно отношусь к правка, потому что хочу сделать проект на 100%. Но лучше всего вносить правки перед утверждение дизайна в графическом редакторе. Для крупных правок, над которыми придется потратить много времени есть свой прайс-лист.