СММ - специалист реклама в социальных сетях ФБ, ВК, Инстаграм

В настоящий момент обучаюсь на курсе СММ-специалист в социальных сетях ФБ, ВКонтакте, Инстаграм.

Владею ведением сайтов, страниц ВК, Инстаграмм, ФБ;

Пишу СЕО тексиы; составляю контент план.

Мои страницы:

https://www.instagram.com/fashioncasual22/

https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-110473834022540/?modal=admin_todo_tour

https://m.vk.com/id599996486#pop_share

https://multiservice2011.wixsite.com/website