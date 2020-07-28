multiservice2011

Ирина multiservice2011multiservice2011
62 годаВенгрия/Будапешт
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
СММ - специалист реклама в социальных сетях ФБ, ВК, Инстаграм
В настоящий момент обучаюсь на курсе СММ-специалист в социальных сетях ФБ, ВКонтакте, Инстаграм.
Владею ведением сайтов, страниц ВК, Инстаграмм, ФБ;
Пишу СЕО тексиы; составляю контент план.
Мои страницы:
https://www.instagram.com/fashioncasual22/
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0-110473834022540/?modal=admin_todo_tour
https://m.vk.com/id599996486#pop_share