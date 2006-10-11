Диплом математика-системного программиста, полученный в результате пятилетнего обучения в Саратовском Государственном Университете. Участие в различных соревнованиях по программированию.
2 года работы программистом на Delphi под Windows - разработка системы визуального моделирования местности и смежных тем.
C 2003 года и по настоящее время - программирование микроконтроллеров (assembler/C/C++).
На сайте зарегистрирован давно, но не пользовался. Возобновляю фриланс только теперь, в 2016 году. Пока придется браться за заказы по демпинговым ценам, для накопления отзывов )
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
19 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, рекомендую фрилансера
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата.