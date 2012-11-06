musenya

Маргарита musenya

 
38 летРоссия/Красноярск
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Motion-дизайнер (анимация, видеомонтаж, спецэффекты)

Создание анимационной графики: анимация иллюстраций, текста, логотипа, шейповая анимация.
Разработка сюжета, сценария, раскадровка.
Ролики для соц.сетей: реклама, промо.
Бизнес-презентации, эксплейнеры, доработка готового видео для YouTube анимационными элементами (HUD, плашки, заставки, эффекты).

Саунд-дизайн, подбор дикторской озвучки и др.

Сценарий для ролика
Отзывы заказчиков
marina_strogaya
Марина 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
38 отзывов
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание отзывов о работе интернет-магазина
Большое спасибо Вам, Маргарита, за оперативно и качественно выполненное задание. Никаких ошибок, все как по нотам. Очень рекомендую как исключительно исполнительного фрилансера и обязательно обращусь еще.
Спасибо Вам, Марина! За приятное общение, четкую постановку задачи и своевременную оплату! Хотела бы работать с Вами и дельше.
Ответный отзыв
Анимация
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга