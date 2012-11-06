Motion-дизайнер (анимация, видеомонтаж, спецэффекты)
Создание анимационной графики: анимация иллюстраций, текста, логотипа, шейповая анимация.
Разработка сюжета, сценария, раскадровка.
Ролики для соц.сетей: реклама, промо.
Бизнес-презентации, эксплейнеры, доработка готового видео для YouTube анимационными элементами (HUD, плашки, заставки, эффекты).
Саунд-дизайн, подбор дикторской озвучки и др.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Заряжающая анимированная Типографика для соцсетей.нет просмотров
- Анимационная инфографика1 просмотр
- Слайдшоу по фото/видео2 просмотра
- Буктрейлер по книге "Естествознатель".нет просмотров
- Видеомонтаж, спецэффекты и анимация.2 просмотра
- Анимация в стиле "Любовь, смерть и роботы"нет просмотров
- Реклама "Уроки английского" с персонажем.нет просмотров
- Анимация иллюстрации "Карпы кои"нет просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо Вам, Маргарита, за оперативно и качественно выполненное задание. Никаких ошибок, все как по нотам. Очень рекомендую как исключительно исполнительного фрилансера и обязательно обращусь еще.
Ответный отзыв
Спасибо Вам, Марина! За приятное общение, четкую постановку задачи и своевременную оплату! Хотела бы работать с Вами и дельше.
Анимация
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга
Видеомонтаж
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
нет рейтинга