musicbydise

Front-End Разработчик | WordPress Разработчик

Меня зовут Аксултан, Я являюсь Front-End Web разработчиком из города Алматы, Казахстан. Обладая обширным опытом веб-разработки, я работал с различными технологиями, включая Laravel, WordPress, VueJs, Socket.io, Python, PHP, HTML5, CSS3, jQuery, Node Js, Twig / Symphony, Bulma, Pug и многие другие.

С огромным желанием стремлюсь к взаимному успеху клиентов я неустанно работаю, чтобы оправдать, если не превзойти их ожидания, путем разработки сложных алгоритмов.

Я хорошо разбираюсь во многих языках программирования, включая PHP, JavaScript, управление базами данных (PDO, MYSQLi, MONGODB и Cassandra), jQuery, Vue.js, AngularJS и Node.js. Язык разметки, HTML5 и язык таблиц стилей CSS3. Имея большой опыт в управлении проектами и связями с клиентами, я стремлюсь предоставлять своим клиентам только лучшие продукты, услуги и исправления!