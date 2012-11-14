Письменный перевод в языковых парах: арабский/русский и русский/арабский
Образование: средне-специальное (зубной врач) + незаконченное высшее (стоматология)
Выполняю качественный копирайт/рерайт статей ТОЛЬКО на медицинскую тематику, так же свободно владею арабским и русским языками и выполню профессиональный письменный перевод любых типовых документов, коммерческой документации и деловой переписки в языковых парах: арабский/русский, русский/арабский, английский/русский.
Переводы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#6052