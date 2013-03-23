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1. Копирайт – от 1.5 у.е за 1000 символов.
2. Рерайт – от 0.7 у.е. за 1000 символов.
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Все цены обсуждаются индивидуально.
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