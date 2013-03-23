Творю до полного удовлетворения заказчика! То ли жизнь хороша, то ли нравится работа...

Уважаемые Заказчики, приветствую Вас!

Готова предложить Вам сотрудничать на постоянной основе или встретиться онлайн при разовом заказе, но всегда Вы можете быть уверены в КАЧЕСТВЕ исполненного ТЗ и КРАТКИХ СРОКАХ предоставления заданной Вами работы!

Вас порадуют мои работы, четко исполненные по ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ и СРОКАМ, УСТАНОВЛЕННЫХ ВАМИ!

Согласно пожеланий сотрудничества могу быть на связи в любое время суток!

Обязательна в любых требованиях!

Пунктуальна и щепетильна для любых заказов!

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http://allparket.com/articles/article3629.htm - статья о очистителях воздуха.

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Цены и услуги:

1. Копирайт – от 1.5 у.е за 1000 символов.

2. Рерайт – от 0.7 у.е. за 1000 символов.

3. Выполнение "горящих" заказов. Цена договорная.

Все цены обсуждаются индивидуально.

Skype: mutluluk917

Email: [email protected]

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