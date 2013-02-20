PHP, HTML, JS, MySQL, CMSs:Joomla, Drupal, Wordpress, Instantcms...
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- Интернет магазин Lida-Store250 просмотров
Отзывы заказчиков
$280
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $800
от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга